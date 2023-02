Pórtico principal de Guapimirim - Divulgação

Publicado 02/02/2023 13:13

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abriu inscrições para capacitação para apoio à segurança em grandes eventos. O prazo vai para se candidatar vai até amanhã (3/2).

Para participar, é preciso comparecer à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Ordem Pública e Defesa Civil com os seguintes documentos:

* Carteira de identidade.

* CPF.

* Comprovante de residência.

Além disso, é preciso ter disponibilidade para trabalhar em eventos noturnos e ter aptidão para a função.

Os candidatos que forem aceitos vão atuar na segurança durante a edição de 2023 do carnaval de rua da cidade.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil está localizada na Estrada do Bananal nº 1.919, no bairro Bananal. Fica no galpão da antiga Worthington, bem próximo a 67ª DP e ao Fórum de Guapimirim.