Júlio Rocha é diplomado deputado estadual eleito e posa para foto ao lado do pai, o ex-vereador de Guapimirim César do Modelo - Júlio Rocha - Redes Sociais - Divulgação

Júlio Rocha é diplomado deputado estadual eleito e posa para foto ao lado do pai, o ex-vereador de Guapimirim César do ModeloJúlio Rocha - Redes Sociais - Divulgação

Publicado 31/01/2023 18:06

Guapimirim – Os 70 deputados estaduais do Rio de Janeiro eleitos e/ou reeleitos nas eleições de 2022 tomarão posse amanhã (1/2). A cerimônia que marca o início da 13ª legislatura acontecerá no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio, a partir das 15h.

E Guapimirim, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá novamente um representante direto na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Trata-se de Júlio Rocha (Agir-RJ), eleito com 31.001 votos. Desse total, 14.413 foram de eleitores de sua cidade.

O novo deputado fluminense será o único representante do partido Agir – antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC) – perante a Alerj.

O legislativo fluminense terá uma renovação de 45,7% de suas cadeiras, sendo 32 novos deputados estaduais e outros 38 reeleitos. E Júlio Rocha faz parte desse grupo de parlamentares a ocupar um assento na Alerj pela primeira vez.

Júlio Rocha vem de uma família tradicional de políticos. É irmão da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ) – que já foi deputada estadual no Rio de Janeiro – e do vereador guapimiriense Marlon do Modelo (PMB-RJ) e filho do ex-vereador César do Modelo.

Em dezembro passado, o deputado estadual eleito Júlio Rocha foi diplomado pela Justiça Eleitoral. O evento atesta que o candidato eleito está apto para assumir o cargo e sem pendências eleitorais.