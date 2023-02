Júlio Rocha é entrevistado pela TV Alerj - Júlio Rocha - Redes Sociais - Divulgação

Júlio Rocha é entrevistado pela TV AlerjJúlio Rocha - Redes Sociais - Divulgação

Publicado 02/02/2023 14:41

Guapimirim – Os deputados estaduais eleitos e/ou reeleitos para a 13ª legislatura tomaram posse na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A cerimônia aconteceu na tarde dessa quarta-feira (1/2), no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio.

E Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, volta a ter um representante no parlamento fluminense. Trata-se do deputado estadual Júlio Rocha (Agir-RJ), eleito com 31.001 votos nas eleições de 2022.

“Vai ser um período de união do Parlamento para construirmos um governo em prol do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, partindo principalmente do interior”, disse o novo legislador à TV Alerj.

Familiares do parlamentar guapimiriense marcaram presença, entres eles a irmã Marina Rocha (PMB-RJ) – que é prefeita de Guapimirim –, o vereador Marlon do Modelo (PMB-RJ) e o ex-vereador César do Modelo, pai dele. Marina estava acompanhada do marido Rafael Pinto Fernández.

“Foi um dia maravilhoso pra mim. Receber tanto carinho é algo sensacional, e me faz entender cada vez mais o meu papel, que é defender o desenvolvimento do estado e trabalhar por todos aqueles que me depositaram a confiança e acreditam nos meus ideais.

Se deu frio na barriga? Deu e muito! Mas a companhia do meu filho Pedro fez com que tudo fosse leve e prazeroso.

Gratidão por todo o carinho. Gratidão a minha família, aos meus amigos e a todos vocês que me acompanham. A palavra de ordem é trabalho e honestidade”, escreveu Júlio Rocha nas redes sociais.

No momento de assinar a ata da posse, Júlio Rocha foi acompanhado do filho Pedro Rocha.

Veja a lista dos 70 deputados estaduais que tomaram posse (em ordem alfabética)

01 – Alan Lopes (PL)

02 – Anderson Moraes (PL)

03 – André Correa (PP)

04 – Andrézinho Ceciliano (PT)

05 – Arthur Monteiro (Pode)

06 – Brazão (União)

07 – Bruno Dauaire (União)

08 – Carla Machado (PT)

09 – Carlinhos BNH (PP)

10 – Carlos Macedo (REP)

11 – Carlos Minc (PSB)

12 – Célia Jordão (PL)

13 – Chico Machado (SDD)

14 – Cláudio Caiado (PSD)

15 – Dani Balbi (PCdoB)

16 – Dani Monteiro (PSol)

17 – Danniel Librelon (REP)

18 – Delaroli (PL)

19 – Dionísio Lins (PP)

20 – Douglas Ruas (PL)

21 – Dr. Deodalto (PL)

22 – Dr. Pedro Ricardo (PROS)

23 – Dr. Serginho (PL)

24 – Eduardo Cavaliere (PSD)

25 – Elika Takimoto (PT)

26 – Fábio Silva (União)

27 – Felipinho Ravis (SDD)

28 – Filipe Soares (União)

29 – Filippe Poubel (PL)

30 – Flávio Serafini (PSol)

31 – Franciane Motta (União)

32 – Fred Pacheco Banda Dom (PMN)

33 – Giovani Ratinho (SDD)

34 – Giselle Monteiro (PL)

35 – Guilherme Schleder (PSD)

36 – Gustavo Tutuca (PP)

37 – Índia Armelau (PL)

38 – Jair Bittencourt (PL)

39 – Jari (PSB)

40 – Jorge Felippe Neto (Avante)

41 – Júlio Rocha (Agir)

42 – Léo Vieira (PSC)

43 – Lucinha (PSD)

44 – Luiz Paulo (PSD)

45 – Márcio Canella (União)

46 – Márcio Gualberto (PL)

47 – Marina do MST (PT)

48 – Martha Rocha (PDT)

49 – Munir Neto (PSD)

50 – Otoni de Paula Pai (MDB)

51 – Professor Josemar (PSol)

52 – Rafael Nobre (União)

53 – Renata Souza (PSol)

54 – Renato Machado (PT)

55 – Renato Miranda (PL)

56 – Rodrigo Amorim (PTB)

57 – Rodrigo Bacellar (PL)

58 – Rosenverg Reis (MDB)

59 – Samuel Malafaia (PL)

60 – Tande Vieira (PROS)

61 – Thiago Gagliasso (PL)

62 – Thiago Rangel (Pode)

63 – Tia Ju (REP)

64 – Val Ceasa (Patriota)

65 – Valdecy da Saúde (PL)

66 – Verônica Lima (PT)

67 –Vinicius Cozzolino (União)

68 – Vitor Júnior (PDT)

69 – Yuri (PSol)

70 – Zeidan (PT)