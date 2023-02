Policiais militares mostram os entorpecentes apreendidos - SSEOP Guapimirim - Imagem cedida ao DIA

Publicado 04/02/2023 15:58

Guapimirim – Três homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Jardim Guapimirim, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (2/2). A captura foi feita numa ação conjunta entre policiais do Programa Estadual de Integração da Segurança (Proeis) e do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM).

Câmeras de monitoramento da Prefeitura de Guapimirim instaladas em diversos pontos do município registraram o comércio de entorpecentes no Jardim Guapimirim. Com isso, agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil acionaram os policiais do Proeis. Estes, por sua vez, pediram apoio dos colegas do referido batalhão e foram ao local.

Cinco suspeitos foram conduzidos a 67ª DP (Guapimirim), no bairro Bananal, sendo que dois foram liberados. Os outros três, que não tiveram seus nomes divulgados, foram então levados a 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Com os acusados foram apreendidos 31 invólucros de cocaína e um de maconha.

O Proeis é um programa de reforço na segurança pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em Guapimirim, é patrocinado pela prefeitura, que paga os salários dos policiais militares. Os agentes atuam nesse programa durante seus dias de folga na corporação.

O Proeis tem ajudado a reduzir o número de roubos a estabelecimentos comerciais em Guapimirim. Desde que foi instalado o centro de monitoramento, a cidade se tornou uma espécie de “Big Brother”. Graças a esse sistema de vigilância, a Guarda Civil Municipal tem conseguido identificar a entrada de veículos suspeitos e acionar força policial para a devida abordagem.