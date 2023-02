A extensão Guapimirim vai até à estação de Saracuruna, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/02/2023 15:50

Guapimirim – Usuários de trem de Guapimirim e de outros municípios fluminenses que ainda não dispõem da tarifa social do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) terão mais tempo para cadastrar o RioCard na referida função. O aumento na passagem de trem foi adiado para a próxima quinta-feira (9/2).

Estava previsto para a última quinta-feira (2) o reajuste no valor da passagem, passando de R$ 7 para R$ 7,40, no entanto, foi adiado, pois vários usuários de trem estariam com enfrentando nos canais de atendimento da RioCard Mais para habilitar a função BUI ou checar se o cartão de passagem já está cadastrado com esse benefício da tarifa social.

Quem tem o cartão de passagem cadastrado na função BUI continuará pagando a cifra atual de R$ 5, mesmo com o reajuste, pois a diferença será coberta pelo governo estadual.

benefício da tarifa social no Bilhete Único RJ é destinado a usuários que tenham rendimentos até R$ 7.507,49 com idades entre 5 e 64 anos, independentemente de estar trabalhando carteira assinada ou não, como também de ter o cartão RioCard Expresso ou RioCard Vale-transporte.

Pessoas a partir dos 65 anos não foram incluídas, porque já recebem um RioCard Sênior, com passagens gratuitas e destinadas a idosos.

O acréscimo na tarifa foi autorizado pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) em dezembro passado.

Para saber se o RioCard já está habilitado na função BUI, é possível acessar o site da RioCard Mais, consultar pelo telefone (21) 2127-4000 ou via WhatsApp para o mesmo número aqui informado.