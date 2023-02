Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Pórtico de GuapimirimDivulgação

Publicado 08/02/2023 07:19

Guapimirim – Quitar até o fim deste mês de fevereiro o pagamento do Imposto Predial sobre Território Urbano (IPTU) 2023 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, garante o desconto de 10%. A opção está disponível para quem optou por pagar em duas parcelas, sendo a primeira em janeiro passado, o referido imposto.

A guia do IPTU 2023 está disponível para emissão desde o início do mês passado. Quem pôde pagar em cota única, com vencimento no último dia 31 de janeiro, o desconto foi de 15%.

Se o pagamento do carnê for feito em três parcelas, o desconto será de 5%, sendo a última prevista para o próximo dia 31 de março.

Para emitir o boleto, é necessário acessar o site da Prefeitura de Guapimirim ( www.guapimirim.rj.gov.br ), clicar na aba “IPTU online” e informar o CPF ou CNPJ e o número de inscrição do IPTU.

A guia de pagamento pode ser retirada também na Secretaria Municipal de Fazenda, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 8h às 17h, situada na Avenida Dedo de Deus nº 1.161, bairro Cantagalo. É onde fica a atual sede da prefeitura.