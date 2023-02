Policiais mostram os entorpecentes apreendidos em Guapimirim - 34º BPM - Redes Sociais - Reprodução

Policiais mostram os entorpecentes apreendidos em Guapimirim34º BPM - Redes Sociais - Reprodução

Publicado 07/02/2023 15:54

Guapimirim – Um homem de 32 anos, identificado como Luiz Ramires Pinto, foi preso com entorpecentes no bairro Jardim Guapimirim, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (6/2). A captura foi feita por policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM).

Os agentes foram informados por populares de que uma pessoa estava vendendo drogas na região e ao chegarem numa residência, eles se depararam com a porta aberta. O então morador foi questionado sobre comercializar entorpecentes na localidade, tendo confirmado que fazia parte do narcotráfico e que ganhava R$ 100 por cada carga vendida.

Os policiais fizeram buscas no imóvel e encontraram as provas do delito. Luiz Ramires ainda teria relatado que prestaria contas ao gerente local da facção criminosa chamado Thierry.

Com o criminoso foram apreendidos 20 invólucros de cocaína de R$ 10 cada e 17 invólucros maconha de R$ 20 cada.



Luiz Ramires foi preso em flagrante por crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido encaminhado a 67ª DP (Guapimirim). Ele tem duas anotações criminais pelo mesmo tipo de delito.