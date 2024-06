Estudantes da rede municipal de ensino de Guapimirim participam a 1ª edição da Flig, em Guapimirim - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 03/06/2024 21:19

Guapimirim – A 2ª edição da Feira Literária de Guapimirim (Flig), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começa na próxima quarta-feira (5) e vai até o domingo (9), das 8h às 20h, na Praça Paulo Terra, no Centro. A entrada é gratuita e de classificação etária livre.

“(...) Junto com a nossa Flig, a administração pública preparou para você, que ama esta cidade assim como eu, uma grande surpresa. Quero convidar você para juntos celebrarmos mais esta conquista, que será surpresa, às 9h da manhã, na Praça Paulo Terra (...)”, convidou nas redes sociais a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Agir-RJ), anfitriã do evento, para o primeiro dia de atividades.

O evento será promovido pela Prefeitura de Guapimirim em parceria com a Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL) e a Motivo Produções. O tema desta nova edição será ‘Literatura e Natureza: o som das nossas nascentes’ e homenageará a escritora Sônia Rosa, autora de mais de 50 obras. Atualmente, ela está dedicada ao letramento racial e à literatura negroafetiva para crianças e jovens.

“A cidade está ansiosa pelo evento. Tivemos uma grande aceitação na primeira edição e agora vamos ampliar para a segunda. Começaremos no dia 5 de junho com uma programação especial em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente”, contou Cris Bastos, produtora da Flig.

“A programação contará com apresentações de artistas locais em teatro, música, artes circenses, dança, literatura, bandas marciais e artes plásticas. Além disso, o público poderá interagir com vários espaços: ‘Eu Amo Ler’, aberto aos alunos da rede pública e privada de ensino e ao público em geral, com uma biblioteca oferecendo mais de 5 mil títulos literários à venda; o espaço gourmet, destacando a gastronomia local e a ‘bebeteca’, dedicada a crianças com menos de três anos”, explicaram os organizadores da evento.

Para as 9h do dia 5 de junho, por exemplo, estão previstas homenagens a Argina Seixas e Ivan Coutinho, patronos da Flig 2024; às 14h, apresentação do teatro infantil ‘Mistério das Águas’; logo após, às 15h, o lançamento do livro ‘O som da nossa Terra’, de Hellenice Ferreira; às 16h, um ‘happy hour’ com Bia Borges.