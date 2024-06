Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: O DIA - Arquivo

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimFoto: O DIA - Arquivo

Publicado 31/05/2024 19:30

Guapimirim - Um homem, identificado como Victor do Amaral Ferreira, de 29 anos, foi preso no bairro Bananal, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na última terça-feira (28). Ele é acusado de receptação de veículos. Contra o réu havia um mandado judicial de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), o qual foi cumprido por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), sob coordenação do delegado Fabrício Costa.

Em 2021, o réu foi condenado a quatro anos de prisão em regime aberto pelos crimes de receptação de veículos. O criminoso estava sendo monitorado em ações de combate ao roubo e à receptação de automóveis.

A condenação em regime aberto pode ser estabelecida quando o indivíduo é réu primário e cuja sentença seja de no máximo quatro anos. Nesse caso, seu deslocamento consiste somente em trabalhar e voltar para casa.

Em 2017, Victor Ferreira foi preso em flagrante pelos crimes de receptação de veículos, adulteração de sinal identificador de veículos e concurso material de crimes, os quais estão previstos nos artigos 180, 311 e 69 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), respectivamente.

O concurso material de crimes consiste quando o indivíduo pratica dois delitos ou mais numa mesma ação, o que pode agravar a pena.

Victor Ferreira passou por audiência de custódia nessa quinta-feira (30) e sua prisão foi mantida.