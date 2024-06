Caderno amarelo do 1º dia de provas do Enem 2023 - Foto: MEC - Reprodução

Publicado 07/06/2024 10:38

Guapimirim - O prazo para se inscrever na edição 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina hoje (7), às 23h59, com base no horário de Brasília, independentemente da unidade federativa onde o participante resida. A inscrição é necessária tanto para candidatos pagantes quanto para os que obtiveram isenção de taxa.

Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, vigora o mesmo horário do Distrito Federal.

No caso dos candidatos pagantes, a taxa de inscrição, de R$ 85, deverá ser paga quitada até a próxima quarta-feira (12). O pagamento poderá ser realizado via pix, boleto bancária, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, a depender do banco.

As provas serão aplicadas em dois domingos seguidos, nos próximos dias 3 e 10 de novembro. A divulgação do gabarito está prevista para o dia 20 do mesmo mês, segundo o Ministério da Educação (MEC).

As notas do Enem 2024 poderão ser usadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni), Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies), além de instituições portuguesas.

A depender do contratempo que os candidatos possam ter durante os dois primeiros dias de aplicação das provas, será possível solicitar reaplicação entre os próximos dias 11 e 15 de novembro. Nesse caso, os exames ocorrerão nos dias 11 e 12 de dezembro deste ano, quarta e quinta-feira, respectivamente.