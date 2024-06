Imagem ilustrativa de uma criança sendo vacinada - Foto: Rovena Rosa - Agência Brasil

Imagem ilustrativa de uma criança sendo vacinadaFoto: Rovena Rosa - Agência Brasil

Publicado 06/06/2024 08:00

Guapimirim - O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um mutirão de multivacinação das 8h às 13h do próximo sábado (8) em todos os postos de saúde e no drive-thru no bairro Cotia. A iniciativa é destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A campanha tem por intuito colocar em dia a caderneta de vacinação das pessoas que estejam com alguma dose em atraso, todas do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

Será possível se imunizar contra gripe (Influenza), febre amarela, HPV (papilomavírus humano), DTP (tríplice bacteriana), hepatites A e B, tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela), entre outras.

Na ocasião, ocorrerá também o Dia D de vacinação contra poliomielite, sendo esta focada em crianças menores de cinco anos.

Para se imunizar, é necessário levar a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS e um documento com foto.