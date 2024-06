Imagem ilustrativa de uma menina se vacinando contra paralisia infantil - Foto: Tomaz Silva - Agência Brasil

Publicado 05/06/2024 05:57

Guapimirim – O Dia D de vacinação contra poliomielite acontecerá no próximo sábado (8) em várias partes do Brasil. A ação será destinada a crianças menores de 5 anos. Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a iniciativa ocorrerá das 8h às 13h em todos os postos de saúde e no drive-thru no bairro Cotia.

A campanha de imunização contra paralisia infantil começou no último dia 27 de maio e tem término previsto para o próximo dia 14 de junho.

De segunda a sexta-feira, em dias úteis, a vacinação contra poliomielite em Guapimirim é aplicada em todos os postos de saúde entre as 7h e 16h.

Vale lembrar que para se imunizar é necessário apresentar documento com foto, a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.