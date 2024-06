A certidão de casamento é um documento que oficializa a união entre um casal - Foto: Divulgação

Publicado 13/06/2024 08:49

Guapimirim – O amor está no ar. Ao menos 115 casamentos civis foram realizados em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre 1º de janeiro e 12 de junho de 2024, data que se comemora o Dia dos Namorados.

A data serve reacender a paixão. Muitos casais prestam homenagens e presenteiam seus parceiros ou parceiras e participam de encontros românticos com direito a jantares, por exemplo. Flores, chocolates, celulares e roupas. Esses presentes estão sempre na moda.

No estado do Rio de Janeiro, foram emitidas 27.193 certidões de casamento no mesmo período. Em todo o Brasil, 350.812. Os dados são do Registro Civil, entidade que reúne cartórios de todo o Brasil.

Já em 2023, foram concretizados 915.479 registros matrimoniais em cartórios de todo o Brasil. Desse total, 71.405 são do estado fluminense, enquanto que em Guapimirim, 217.

Em vários países da América Latina e da Europa, e também nos Estados Unidos, em Angola e no Japão, o Dia dos Namorados é celebrado em 14 de fevereiro, Dia de São Valentim. No Brasil, é uma exceção por questões comerciais, com o intuito de aquecer as vendas no comércio durante o mês de junho, tendo em vista que em fevereiro tem carnaval e o comércio lucra bastante.

No referido país asiático, por exemplo, a comemoração tem suas peculiaridades. Em fevereiro, as mulheres presenteiam os namorados. Um mês depois, em 14 de março, são eles que retribuem às namoradas.

E por falar em matrimônio, nesta quinta-feira (13) é celebrado o Dia de Santo Antônio. O santo casamenteiro costuma ser representado segurando no colo o Menino Jesus. Inúmeros fiéis fazem simpatias em apelo para que o santo católico os ajude a encontrar sua alma gêmea ou cara-metade.

Santo Antônio é padroeiro de municípios como Duque de Caxias (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Teresópolis (RJ), além de Campo Grande (MT), Olinda (PE), Governador Valadares (MG), Chapecó (SC), Piracicaba (SP), Barbalha (CE), entre outros. Em tais localidades é feriado.

Em Guapimirim, por exemplo, a Paróquia Nossa Senhora da Ajuda celebrará o dia do santo casamenteiro com adoração e terço com o pároco às 18h30, e às 19h haverá a santa missa com a bênção dos pães de Santo Antônio. Todos esses ritos ocorrerão na Capela Sagrado Coração de Jesus, no bairro Segredo.

A citada igreja católica promoveu uma missa com a bênção dos casais na noite dessa quarta-feira (12), por ocasião do Dia dos Namorados.