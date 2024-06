Imagem ilustrativa de duas pessoas dançando - Foto: standret - Freepik - Uso gratuito

Imagem ilustrativa de duas pessoas dançandoFoto: standret - Freepik - Uso gratuito

Publicado 13/06/2024 08:38

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o lançamento do “Muito mais que dança”, um baile com direito à dança de salão, forró, samba, salsa, tango e zoue. O evento acontecerá a partir das 19h do próximo sábado (15), no Grêmio Recreativo Musical.

A entrada é gratuita e a atividade será promovida pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

O Grêmio Recreativo Musical está localizado na Rua Professor Rocha Faria nº 215, no Centro de Guapimirim.