A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, está no caminhão que será usado para a coleta seletivaFoto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 07/06/2024 19:44

Guapimirim – A população de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, agora poderá contar com o ColetaGuapi, programa itinerante de coleta seletiva que funcionará a partir do próximo dia 10 de junho. A iniciativa foi lançada pela prefeita Marina Rocha (Agir-RJ), na última quarta-feira, 5 de junho, por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, durante a abertura da Feira Literária de Guapimirim (Flig).

Um caminhão, a serviço da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, passará pelos bairros, conforme dia da semana estabelecido, para o recolhimento de resíduos recicláveis.

Veja o cronograma por bairros:

* Segunda-feira: Cantagalo, Centro, Paiol, Parque Fleixal, Vale do Jequitibá, Quinta Mariana, Segredo e Bananal.

* Terça-feira: Caneca Fina, Iconha, Limoeiro, Cotia e Praça Niterói.

* Quarta-feira: Parada Modelo, Jardim Guapimirim, Citrolândia, Parada Ideal, Sapê, Cadete Fabres, KM 13 até o KM 11 e Paraíso.

* Quinta-feira: Barreira, Corujas, Parque Silvestre, Viseu e Parque Santa Eugênia.

* Sexta-feira: Vale das Pedrinhas, Santo Amaro, Curral de Zinco, Várzea Alegre, Vila Olímpia e Cidadania.

Quaisquer alterações na rota e no cronograma são de inteira responsabilidade da Prefeitura de Guapimirim.

A inauguração do ColetaGuapi contou com a participação do vice-prefeito Natalício da Farmácia e da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Mayara Barroso.