Representantes de grupos de matriz africana se reúnem em GuapimirimFoto: Erica Firmino - Imagem cedida ao DIA

Publicado 14/06/2024 17:23

Guapimirim – O II Encontro de Mestres do Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro acontece em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nestas sexta-feira e sábado, 14 e 15 de junho, respectivamente. O evento tem como anfitriã a casa Ilê Axé Onixegum, tradicional comunidade de matriz africana, e reúne comunidades culturais quilombolas e caiçaras de 25 municípios fluminenses.

Dezenas de grupos ancestrais de afoxé, boi pintadinho, caiçara, candomblé, capoeira, caxambu, ciranda, folia de reis, jongo e umbanda, entre outros, marcam presença nesse encontro cujo objetivo é promover intercâmbio de mestras e mestres de comunidades centenárias da cultura popular fluminense.

De acordo com os organizadores, estão previstos seis espetáculos e rodas de patrimônio material, ademais de seis oficinas com mestres desses grupos. Para o sábado (15), por exemplo, tem atividades programadas na rede pública de ensino.

Veja a programação para o dia 15 de junho

Local: Colégio Estadual Alvina Valério da Silva

Rua Benedito Norberto Pupo nº 91, Parada Modelo - Guapimirim (RJ).

8h – Oficina de Folia de Reis - Mestre Marquinhos.

9h – Oficina de Folia de Reis - Mestre Marquinhos.

10h – Oficina de Capoeira - Mestre PicaPau.

11h – Oficina de Capoeira - Mestre PicaPau.

Local: Colégio Estadual Alcindo Guanabara

Rua Joaquim Coelho nº 139 - Centro.

14h – Oficina de Jongo - Mestre Ana Cê.

15h – Oficina de Jongo - Mestre Ana Cê.

Além da instituição anfitriã, o evento é promovido pela Rede de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Floresta, Samba Jongo e Rio Criativo. Conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e do Governo Federal, via Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo.

A Escola do Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro nasceu em 2022 e possui cinco núcleos: Guapimirim, Magé, Rio de Janeiro, Paraty e Quissamã.