Imagem ilustrativa de uma pessoa cortando cabelo - Foto: prostooleh - Freepik - Uso gratuito

Publicado 19/06/2024 19:25

Guapimirim - O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um Workshop na Praça a partir das 13h do próximo dia 15 de julho, numa segunda-feira. Trata-se de uma ação social promovida pela Prefeitura de Guapimirim em parceria com uma empresa privada.

Haverá atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e para a Secretaria Municipal de Assistência Social, além de corte de cabelo gratuito e do projeto Aprendendo para Incluir.

A iniciativa ocorrerá na Praça Aguinaldo Pereira, no bairro Parada Modelo. A referência é onde fica o Cine+ de Guapimirim.