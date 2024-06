A edição 2023 do Festival de Inverno de Guapimirim teve apresentação de capoeira - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 25/06/2024 12:55

Guapimirim - O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já se prepara para a 6ª edição do Festival de Inverno. A festividade acontecerá entre os próximos dias 25 de julho e 4 de agosto, com entrada gratuita.

O evento, promovido pela Prefeitura de Guapimirim, terá música, gastronomia, artesanato, teatro, entre outras atividades culturais, segundo os organizadores.

Mais informações sobre horário e local e os artistas que vão participar serão divulgadas em breve.