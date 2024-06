A Spikevax está sendo distribuída para todo o Brasil - Foto: SESA - Gov. Paraná - Reprodução

A Spikevax está sendo distribuída para todo o BrasilFoto: SESA - Gov. Paraná - Reprodução

Publicado 24/06/2024 12:29

Guapimirim – Uma nova vacina contra o coronavírus (Sars-CoV-2) já está disponível em todas as unidades da rede municipal de saúde de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Trata-se da monovalente Spikevax, fabricada pelo laboratório norte-americano Moderna, contra a subvariante ômicron XBB 1.5.

A campanha do Ministério da Saúde com esse imunizante está destinada a pessoas acima de 6 meses de idade inseridas em grupos prioritários e também àqueles que nunca se vacinaram contra o covid.

Em março deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o imunizante, que foi registrado no Brasil pela Adium S.A., antiga farmacêutica Zodiac. Em abril, o Ministério da Saúde adquiriu 12,5 milhões de doses. Algumas semanas após, começaram as distribuições para as unidades da federação em todo o país.

Essa atual versão da vacina já foi utilizada nos Estados Unidos e na União Europeia, por exemplo. Uma versão anterior – bivalente – produzido pela Moderna já possuía o registro definitivo no Brasil desde junho de 2023, contendo a cepa original e a ômicron.

O imunizante da Moderna usa a tecnologia de RNA Mensageiro (RNAm), a mesma da Comirnaty, produzida pela concorrente Pfizer. Portanto, os efeitos colaterais podem ser os mesmos.

Para se imunizar, é necessário apresentar um documento com foto, caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.