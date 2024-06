Logomarca da Receita Federal - Foto: Receita Federal - Reprodução

Logomarca da Receita FederalFoto: Receita Federal - Reprodução

Publicado 24/06/2024 12:23

Guapimirim – A consulta ao 2º lote de restituição do imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024 já está disponível, tendo sido liberada na última sexta-feira (21). No caso dos contribuintes contemplados, o dinheiro estará depositado no próximo dia 28 de junho.

Ao todo, serão contempladas 5.755.667 pessoas físicas de todo o Brasil, resultando em R$ 8,5 bilhões. Desse quantitativo de gente, 140.360 são de idosos acima dos 80 anos, 1.024.071 de idosos entre 60 e 79 anos e outras 66.287 pessoas com deficiências física ou mental ou moléstias graves. Ademais, 459.444 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério vão receber neste segundo lote e outros 3.812.767 que não possuem prioridade legal, no entanto utilizaram a declaração pré-preenchida ou o CPF como chave pix.

Desses mais de 5,7 milhões de contribuintes a serem contemplados nesse lote de junho, 252.738 são do Rio Grande do Sul. O destaque se deve à priorização em razão do estado de calamidade decretado em decorrência dos fortes temporais dos últimos meses.

Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, 8.267 pessoas já declararam o imposto de renda deste ano entre os dias 15 de março e 24 de junho, sendo que desse quantitativo, 167 entregaram fora do prazo. Desses mais de oito mil contribuintes, 3.489 pediram restituição, segundo a Receita Federal.

Os próximos lotes de restituição do IRPF 2024 estão previstos para 31 de julho (3º lote), 30 de agosto (4º lote) e 30 de setembro (5º e último lote).