Fachada da Faetec GuapimirimFoto: Roberto Henriques - Google Mapas

Publicado 26/06/2024 06:09

Guapimirim - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com 30.793 vagas abertas para diversos cursos profissionalizantes gratuitos em suas unidades espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. O prazo vai de 24 de junho até as 23h59 do próximo dia 14 de julho. E as inscrições devem ser feitas pela internet, respeitando pré-requisitos mínimos conforme as modalidades, entre eles idade mínima e grau de escolaridade.

Há vagas para administrador de banco de dados, agentes de combate às endemias, assistente de logística, bartender, cabeleireiro, confeiteiro, depilador, encanador industrial, idiomas, imunohematologista clínico, informática, Java, maquiagem, marketing digital, operador de empilhadeira, operador de telemarketing, perucaria, produção de styling de moda, soldador, profissionais das áreas de música e teatro etc.

“Os candidatos podem selecionar até duas opções de cursos. Cabe ressaltar que será preciso inserir as duas opções desejadas na mesma inscrição e que, uma vez finalizada a inscrição, não será possível realizar alterações”, explicou a Faetec, que é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro (Secti).

Para a Faetec de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, estão previstas 209 vagas distribuídas em nove cursos profissionalizantes:

* Agente de apoio à inclusão escolar - 19 vagas.

* Assistente administrativo - 19 vagas.

* Assistente de contabilidade - 19 vagas.

* Atualização em saúde do idoso - 19 vagas.

* Autor-roteirista - 19 vagas.

* Eletricista instalador predial de baixa tensão - 19 vagas.

* Francês básico I - 19 vagas.

* Inglês iniciante - 38 vagas.

* Operador de computador - 38 vagas.

A Faetec Guapimirim está situada na Avenida Osvaldo Cruz s/nº, bairro Bananal. Fica próxima ao Hospital Municipal José Rabello de Mello.

Distribuição das vagas

As vagas serão definidas em sorteio a ser realizado no próximo dia 15 de julho, com divulgação a partir das 13h do mesmo dia no portal da Faetec.

A matrícula deverá ser feita presencialmente na unidade onde o contemplado vai estudar. O prazo vai de 16 a 22 de julho deste ano.

No dia 23 de julho, a Faetec verificará em todas as suas unidades o número de vagas remanescentes, seja porque não houve número suficientes de inscritos, seja porque os sorteados não efetivaram a matrícula no prazo indicado.

Entre 24 e 26 de julho, serão divulgados os números de vagas remanescentes e abertura aos interessados. O início das aulas está previsto para o dia 29 do mesmo mês.

Para se matricular, será necessário apresentar os seguintes documentos:

* Carteira de identidade.

* CPF.

* Certidão de nascimento ou de casamento.

* Comprovante de residência (ex.: conta de luz, água, telefone ou gás).

* Comprovante de escolaridade (precisa estar compatível com o curso pretendido).

Para ver o edital, as unidades para onde os cursos serão realizados, entre outras informações pertinentes, clique aqui

Para fazer a inscrição, clique aqui

Os links já foram checados pela reportagem. Caso o leitor tenha dificuldade de acessar, tente fazê-lo por computador ou até mesmo mudar o navegador. Nas redes sociais da Faetec, internautas se queixavam da dificuldade para entrar no site, e a instituição respondeu com tal orientação.