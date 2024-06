Representantes da segurança pública municipal e estadual unidos no combate à criminalidade - Foto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 28/06/2024 14:28 | Atualizado 28/06/2024 14:29

Guapimirim - A política de segurança pública em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ganhou novo capítulo. O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) agora conta com motopatrulhamento. O lançamento dessa nova etapa ocorreu nessa quinta-feira (27) em cerimônia realizada na sede da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

Duas motos caracterizadas com o nome do referido programa vão ajudar no patrulhamento de vias públicas. Em território guapimiriense, o Proeis já conta com viatura personalizada e com a colaboração de seis policiais militares, que atuam em dias de folga na Polícia Militar. Os agentes são pagos pela prefeitura.

Entre os presentes na cerimônia estavam a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Agir-RJ), o vice-prefeito Natalício da Farmácia, o secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Wallace Gulineli, além de políticos, secretários e munícipes.

O Proeis é um programa de reforço na segurança pública do Governo do Estado do Estado do Rio de Janeiro firmado entre prefeituras e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Em Guapimirim, a adesão por parte do Poder Executivo Municipal aconteceu em novembro de 2022. Desde então, a iniciativa tem contribuído para reduzir os índices de violência e combater a criminalidade, inclusive nos grandes eventos, os quais não houve ocorrências.

Em 17 meses de atuação do Proeis, já foram efetuadas 18 prisões, indivíduos com mandados ativos de captura foram conduzidos à delegacia, cinco veículos roubados foram recuperados e 1,5 mil invólucros de drogas foram apreendidos.

Todos os custos operacionais do Proeis em Guapimirim são arcados pela prefeitura. De 2022 até o presente momento, já foram investidos cerca de R$ 1 milhão em pagamento salários, combustível e manutenção de viaturas.