A Estrada do Paraíso, em Guapimirim, agora pavimentadaFoto: Divulgação

Publicado 03/07/2024 15:22

Guapimirim – A história dos moradores do bairro Paraíso, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pode ser dividida em dois momentos: antes e depois da pavimentação na estrada de mesmo nome, cuja obra, realizada pela prefeitura, foi entregue à população no último dia 29 de junho num passeio ciclístico

Por décadas, a principal estrada do bairro era tomada pelo barro. Os transtornos aumentavam quando chovia, com todo o lamaçal e veículos atolados. Em determinadas situações, nem o ônibus conseguia passar, fazendo com que os moradores ficassem ainda mais isolados. Mas tudo mudou após tanto tempo de negligência de governos anteriores. A Estrada do Paraíso não é mais um “inferno”. Agora está pavimentada e tende a facilitar a vida dos que ali transitam e dependem.

A Estrada do Paraíso é fundamental para que os habitantes consigam sair do bairro, ir até a Clínica de Saúde da Família Moacir Fidelis de Alvarenga, que foi recém-construída pelo Poder Executivo Municipal, no bairro vizinho do Orindi, e também até o Centro de Guapimirim, por exemplo.

No Paraíso, por exemplo, tem uma cachoeira e estão a sede Guapimirim do Parque Estadual do Três Picos (PETP) e o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ), ambos ligados ao governo estadual. Um dos principais centros de pesquisa do país em seu segmento simplesmente numa estrada antes inacessível em dias chuvosos.