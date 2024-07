O imunizante contra o HPV ofertado pelo SUS é produzido pelo Butantan - Foto: Butantan - Reprodução

Publicado 09/07/2024 12:30

Guapimirim – Usuários de profilaxia pré-exposição (PrEP) de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil terão direito à vacinação contra o papilomavírus humano (HPV). A medida foi estabelecida pelo Ministério da Saúde em nota técnica no último dia 3 de julho.

Poderão se imunizar pacientes com idades entre 15 e 45 anos. O esquema será dividido em três doses da vacina HPV4, que é quadrivalente e atua contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18. A segunda dose deverá ser tomada dois meses após a primeira, enquanto que a terceira, seis meses após a dose inicial.

Quem já tomou as três doses não precisa se imunizar de novo, mas quem não completou o esquema poderá concluí-lo com a(s) dose(s) restante(s), de acordo com o órgão federal.

“Quanto ao sítio de acometimento das neoplasias causadas por HPV em homens, observa-se um aumento na incidência de câncer anal entre gays e homens que fazem sexo com homens (HSH), podendo chegar a taxas 80 vezes superiores que a população geral. A infecção pelo HPV16 entre HSH com sorologia não reagente para HIV é de 14%, enquanto que em os homens heterossexuais é de 3%. Dentre os HPV de alto risco, o HPV16 é o que apresenta duração de infecção mais longa. Enquanto os dados nacionais não trazem as distinções de identidade de gênero e orientação sexual, dados da América do Sul apontam que entre mulheres transgênero 97,34% já testaram positivo para HPV anal na Argentina e 95,6% no Peru”, justificou o Ministério da Saúde em nota técnica.

A vacina ajuda a prevenir verrugas nos órgãos genitais e no ânus, além de câncer de colo do útero, de pênis, anal e oral. Especialistas indicam que o imunizante deve ser aplicado antes mesmo do início da vida sexual para que as pessoas estejam protegidas e não transmitam o vírus aos parceiros e parceiras.

“(...) Estudos realizados na França, por exemplo, apontam alta prevalência de HPV em usuários de PrEP. Destaca-se ainda que a oferta da vacina HPV aos usuários de PrEP amplia o acesso à prevenção e tratamento das IST aplicadas no âmbito individual e coletivo (...)”, destacou o Ministério da Saúde.

A imunização contra o papilomavírus humano faz parte do Programa Nacional de Imunização (PNI) e tem como populações-alvo: com uma dose única, crianças e adolescentes dos 9 aos 14 anos; com três doses, pessoas entre 9 e 45 anos com HIV/Aids, pacientes oncológicos, pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR) e pacientes transplantados. Pessoas imunocompetentes vítimas de violência sexual também são contempladas com a vacinação, que possui um esquema diferenciado conforme a idade.

O imunizante ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzido pelo Instituto Butantan, por meio de parceria de transferência tecnológica do laboratório privado Merck Sharp & Dohme.

Ainda não há informações sobre quando os usuários de PrEP poderão se vacinar. Faz-se necessário consultar os postos de saúde nos municípios para ver a disponibilidade.

Sobre a PrEP

A profilaxia pré-exposição é um tratamento preventivo para evitar a contaminação por HIV/Aids. O usuário toma um comprimido por dia, independentemente se teve ou não relação sexual em determinada data. É preciso haver alta concentração do medicamento para que seja possível atuar contra o vírus em caso de relação de risco.

No Brasil, a PrEP é destinada a pessoas a partir dos 15 anos sexualmente ativas e com alto risco de exposição de HIV/Aids. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente para gays, homens que se relacionam com outros homens, profissionais do sexo, travestis, transexuais, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool e drogas, pessoas em situação de rua e populações consideradas prioritárias: negros, indígenas, adolescentes e jovens.

Vale lembrar que a PrEP só ajuda a evitar o HIV. Não atua contra outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Portanto, recomenda-se o uso combinado com preservativos.

De acordo com o site do Ministério da Saúde, em Guapimirim a PrEP pode ser obtida no Posto de Saúde João Arruda, situado na Rua Ita nº 160, no Centro. Fica ao lado do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Guapimirim e a algumas quadras da Praça da Emancipação.