Para os discentes da rede pública de ensino será disponibilizado o RioCard EstudanteFoto: RioCard - Divulgação - Arquivo

Publicado 09/07/2024 11:36

Guapimirim – Idosos a partir dos 65 anos e estudantes da rede pública de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que ainda não dispõem de RioCard ou que precisam de uma segunda via, poderão solicitar o cartão diretamente no município. Haverá atendimento das 8h às 16h dessa quarta-feira (10), no Centro de Convivência do Idoso e da Juventude, local conhecido como Polo do Idoso.

Desse modo, não será preciso ir até outra cidade para requerer o cartão de gratuidade de passagem de ônibus. Para as pessoas da terceira idade, será concedido o RioCard Sênior, enquanto que para os alunos, o RioCard Estudante.

Para pedir o benefício, é necessário levar cópia e original da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água, de internet ou de telefone).

Também está previsto outro atendimento em território guapimiriense no próximo dia 24 de julho, também numa quarta-feira, na mesma faixa horária e no referido local.

O atendimento é feito pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé (Setransduc), por meio de parceria com a Prefeitura de Guapimirim.

O Centro de Convivência do Idoso e da Juventude está situado na Rua Eduardo Garcia nº 10, no Centro de Guapimirim, ao lado da Praça da Emancipação.