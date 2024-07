Estação de trem de Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Estação de trem de GuapimirimFoto: Divulgação - Arquivo

Publicado 14/07/2024 20:13

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está suspensa “em função de uma ocorrência na via”, conforme divulgado pela SuperVia às 15h36 deste domingo (14) nas redes sociais.

Ainda segundo a concessionária, os técnicos estariam trabalhando para restabelecer o serviço na referida extensão, que liga Guapimirim a Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Por volta das 16h21 da última sexta-feira (12), por exemplo, a circulação também foi interrompida em Guapimirim “em função de uma ocorrência técnica com a locomotiva”. A operação foi restabelecida no mesmo dia, por volta das 19h03, de acordo com a empresa.

Vale destacar que no último dia 7 de julho, a SuperVia havia suspendido os serviços em Guapimirim, assim como na extensão Vila Inhomirim, em Magé, e no trecho entre Saracuruna e Campos Elíseos, ambas estações em Duque de Caxias, para manutenções preventivas na via férrea e rede aérea.