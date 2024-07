O Programa Farmácia Popular está presente em 4,7 mil municípios brasileiros - Foto: Elza Fiuza - Agência Brasil

O Programa Farmácia Popular está presente em 4,7 mil municípios brasileirosFoto: Elza Fiuza - Agência Brasil

Publicado 11/07/2024 11:06

Guapimirim – O Farmácia Popular passa a disponibilizar gratuitamente 39 dos 41 itens listados no programa. Isso corresponde a 95% dos medicamentos e insumos preconizados. A medida foi lançada pelo Ministério da Saúde nessa quarta-feira (10), em celebração aos 20 anos do programa.

Remédios para tratamento de Doença de Parkinson, glaucoma, rinite e colesterol alto passam a ser fornecidos gratuitamente.

“O programa oferta 41 itens, entre fármacos, fraldas e absorventes e, até a implementação dessa medida, somente medicamentos indicados para pessoas com diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram gratuitos. Para os outros, o Ministério da Saúde pagava até 90% do valor de referência dos medicamentos e o cidadão pagava o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia. Com essa atualização, 95% dos medicamentos e insumos podem ser retirados de forma gratuita, o que equivale a 39 dos 41 itens de saúde distribuídos, ampliando o acesso a saúde para população de todo o Brasil”, explicou o Ministério da Saúde.

A estimativa do órgão federal é que cada paciente possa economizar até R$ 400 por mês. Antes, o Ministério da Saúde custeava até 90% do valor de referência dos medicamentos e insumos, enquanto que os pacientes arcavam com os 10% restantes.

O Farmácia Popular está presente em 4,7 mil cidades brasileiras e conta com uma rede de mais de 31 mil estabelecimentos. Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, há seis drogarias cadastradas.