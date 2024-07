Técnicos da concessionária responsável pelo fornecimento de energia estão no local para avaliar os danos - Foto: Divulgação

Técnicos da concessionária responsável pelo fornecimento de energia estão no local para avaliar os danosFoto: Divulgação

Publicado 11/07/2024 11:50

Guapimirim – Um incêndio na fiação de um poste no Centro de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na altura do número 200 da Avenida Dedo de Deus, na madrugada desta quinta-feira (11), deixou moradores das redondezas sem luz e sem internet.

Por volta das 10h50, técnicos da Enel estavam no local para avaliar os danos. Vários estabelecimentos comerciais das redondezas estão às escuras e sem conseguir atender os clientes.

A título de curiosidade, na semana passada já havia ocorrido outro incêndio num poste na mesma via, nas proximidades do número 99.

Em fevereiro de 2023, o deputado estadual do Rio de Janeiro Júlio Rocha (Agir-RJ) apresentou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) uma moção de repúdio contra a concessionária “por má prestação de serviço” em Guapimirim, devido à falta de energia com duração entre 24 e 48 horas em determinadas localidades.