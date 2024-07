O Dedo Deus, símbolo do montanhismo no Brasil, está na sede Guapimirim do Parnaso - Foto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA - Arquivo

O Dedo Deus, símbolo do montanhismo no Brasil, está na sede Guapimirim do ParnasoFoto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA - Arquivo

Publicado 15/07/2024 12:06

Guapimirim – O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – abrirá processo seletivo simplificado para contratação de agente temporário ambiental, para atuação no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), que possui três sedes: Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis.

O edital ainda não foi publicado. O que se sabe, até o momento, é que os candidatos precisarão apresentar atestado médico de saúde com validade de 30 dias, documento com tipo sanguíneo, certidões de antecedentes criminais emitidas pela Polícia Civil local, Polícia Federal, Justiça Estadual e Justiça Federal, além de outros documentos.

“As certidões devem ser solicitadas na esfera CRIMINAL e não CÍVEL. Algumas certidões podem demorar até 8 dias úteis para ser emitidas”, destacou o Parnaso.

Os candidatos também deverão apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Podem participar homens e mulheres a partir dos 18 anos. As inscrições serão realizadas nas sedes Petrópolis e Teresópolis, de acordo com a instituição ambiental.

Em 2023, por exemplo, o Parnaso abriu 32 vagas para agente temporário ambiental para suas sedes nos três municípios mencionados.

A título de curiosidade, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização de concurso público para parques e unidades de conservação ligadas ao ICMBio, para preenchimento de 180 vagas, sendo 120 de analista administrativo e 60 para analista ambiental. A previsão é que as provas sejam aplicadas até janeiro de 2025. A medida foi publicada por meio da Portaria MGI nº 4.591/2024, do último dia 2 de julho.