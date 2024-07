Vista do Dedo de Deus a partir da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis) - Foto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA - Arquivo

Vista do Dedo de Deus a partir da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis)Foto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA - Arquivo

Publicado 29/07/2024 10:32

Guapimirim – As inscrições para agentes temporários ambientais do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) começaram nesta segunda-feira (29) e vão até a próxima quarta-feira (31). As vagas são para as sedes Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis. Os candidatos precisam ficar atentos aos locais de inscrição, conforme datas específicas:

* Dia 29/7/2024 (segunda-feira): das 9h às 12h ou de 13h às 15h.

Estrada do Bonfim, s/nº - Bonfim - Petrópolis (RJ).

*Dias 30/7/2024 (terça-feira) e 31/7/2024 (terça-feira): das 8h30 às 12h ou de 13h às 16h.

Avenida Rotariana, s/nº - Soberbo - Teresópolis (RJ).

Ao todo, são 24 vagas, sendo 23 para o cargo de agente temporário ambiental - Uso público e mais uma para agente temporário ambiental - Fiscalização. O contratos terão duração de dois anos. Além dos auxílios legais previstos, a remuneração mensal varia entre um e dois salários mínimos e meio, respeitando os níveis do cargo (I, II e III) e grau de escolaridade estabelecidos em editais.

Os candidatos farão teste de aptidão física (TAF) e teste de habilidade de uso de ferramentas agrícolas (THUFA). O tempo das avaliações levará em conta o gênero. Para saber mais detalhes, veja a reportagem anterior ( clique aqui ).

Vale lembrar que os candidatos precisão apresentar documento que informe tipo sanguíneo, atestado médico dos últimos 30 dias informando estar apto a realizar esforços físicos, ademais de certidões de antecedentes criminais.

Para funções níveis II e III, será requerido carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B.