Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada ModeloFoto: Google Mapas - Reprodução - Arquivo

Publicado 24/07/2024 07:17

Guapimirim – As inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para a rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terminam na próxima sexta-feira (26).

A inscrição pode ser realizada online ( clique aqui ) ou diretamente nas unidades de ensino que oferecem a EJA:

* Escola Municipal Castro Alves

Estrada da Caneca Fina nº 1.391 – Caneca Fina.

* Escola Municipal Claudineia Pereira da Costa Cardoso

Estrada do Paraíso nº 30 – Orindi.

* Escola Municipal Fazenda Sernambetiba

Rua José Maria da Silva nº 2.346 – Vale das Pedrinhas.

* Escola Municipal Maximino José Pacheco

Rua Alcindo Guanabara nº 209 – Centro.

* Escola Professora Acácia Leitão Portella

Estrada Rio-Teresópolis KM 107 s/nº – Parada Modelo.

* Escola Municipal Simão da Motta

Rua Urano nº 44 – Vila Olímpia.

Na Escola Municipal Simão da Motta, por exemplo, as aulas ocorrem em período diurno, de acordo com a Prefeitura de Guapimirim.

Vale destacar que para a confirmação presencial de matrícula, o estudante terá de apresentar cópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade e CPF, histórico escolar, cópias do comprovante de residência, do Cartão do SUS e de um documento que informe o tipo sanguíneo.

No caso de o aluno for menor de 18 anos, será necessário levar cópia da identidade e do CPF do responsável legal.

A idade mínima para se inscrever na Educação de Jovens e Adultos é de 15 anos completados até o próximo dia 31 de julho. As vagas são para o ensino fundamental: 1º segmento (I a V fase), correspondente ao 1ª e ao 5º anos, respectivamente; 2º segmento (VI a IX fase), equivalente ao 6º e 9º anos, respectivamente.