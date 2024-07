Logomarca da Receita Federal - Foto: Receita Federal - Divulgação

Logomarca da Receita FederalFoto: Receita Federal - Divulgação

Publicado 22/07/2024 21:09

Guapimirim - O 3º lote de restituição do imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024 será pago na semana que vem, mais precisamente no próximo dia 31 de julho. A consulta estará disponível a partir da próxima quarta-feira (24).

Em todo o Brasil, 44.401.860 contribuintes declararam o IRPF 2024, sendo que 23.440.778 pediram restituição. Do quantitativo geral de declarações entregues, 1.638.537 foram feitas fora do prazo. O período para prestar contas à Receita Federal sem o pagamento de multas era de 15 de março a 31 de maio deste ano.

No estado do Rio de Janeiro, 4.058.219 pessoas declararam o referido o imposto, sendo que 2.069.727 querem de volta parte do que foi recolhido no ano anterior. Ao menos 166.340 declarações foram entregues depois da data-limite.

Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, 8.461 cidadãos prestaram contas ao Fisco. Desse total, 4.619 pediram restituição. Ao menos 364 pessoas fizeram a declaração fora do prazo.

O número de declarações enviadas por guapimirienses está batendo um recorde em comparação aos últimos anos. Em 2024, foram 8.461. Em 2023, 7.314. Em 2022, foram 6.408. E em 2021, 5.894.