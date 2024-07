Trecho da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), na altura da serra de Guapimirim, onde terá um radar - Foto: PRF - Divulgação

Trecho da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), na altura da serra de Guapimirim, onde terá um radarFoto: PRF - Divulgação

Publicado 17/07/2024 16:06

Guapimirim – Cinco novos radares fixos entrarão em operação em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira (22). Quatro desses equipamentos estarão na BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis) e um na BR-493, via que liga Magé a Itaboraí.

Na BR-116, no sentido crescente, ou seja, em direção ao Rio, haverá três radares nos KM 94+700, KM 98+320 e KM 108+170. Já no sentido decrescente, em direção a Teresópolis, mais um radar no KM 98+480.

Já na BR-493, o novo radar estará no sentido crescente, na pista em direção a Guapimirim e a Itaboraí.

A definição dos pontos de instalação desses equipamentos foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que levou em consideração os índices de acidentes na região, além do traçado da via, número de faixas de rolamento da via, entre outros critérios.

Ao todo, entrarão em atividade 95 radares fixos entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, mais precisamente na BR-116/RJ e BR-116/MG, BR-493/RJ e BR-465/RJ, todas em áreas de concessão da EcoRioMinas.

Na BR-116/RJ, em Teresópolis, por exemplo, entrarão em funcionamento 12 novos radares fixos. No sentido crescente, em direção a Guapimirim e ao Rio de Janeiro, serão seis nos KM 56+540, KM 64+325, KM 69+560, KM 73+225, KM 80+760 e KM 81+950. No sentido oposto, decrescente e em direção a Teresópolis, haverá mais seis radares nas mesmas quilometragens.