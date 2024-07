O Dedo de Deus está na área Guapimirim do Parnaso - Foto: Bruno Grosman - Imagem cedida ao DIA - Arquivo

Publicado 16/07/2024 17:18

Guapimirim – O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) lançou dois editais de processo seletivo simplificado para a contratação de agentes temporários ambientais com duração contratual de 24 meses, ou seja, dois anos. Ao todo, são 24 vagas a serem distribuídas nas sedes Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas em datas específicas.

O primeiro edital prevê um total de 23 vagas para agente temporário ambiental uso público e mais uma para agente temporário ambiental de fiscalização.

* Agente Temporário Ambiental – Uso público

Nível I

* Teresópolis: Ensino Fundamental incompleto – 05 vagas ampla concorrência.

* Guapimirim: Ensino Fundamental incompleto – 03 vagas ampla concorrência.

* Petrópolis: Ensino Fundamental incompleto – 09 vagas ampla concorrência.

* Sino - Teresópolis: Ensino Fundamental incompleto – 01 vaga ampla concorrência.

* Açú - Petrópolis: Ensino Fundamental incompleto - 01 vaga ampla concorrência.

Para as vagas de nível I, a remuneração consiste num salário mínimo mais auxílios legais.

Nível II

* Petrópolis: Ensino Fundamental incompleto – 02 vagas ampla concorrência.

Nível III

* Teresópolis: Ensino Fundamental completo – 01 vaga ampla concorrência.Para as vagas de nível II, a remuneração é de um salário mínimo e meio mais auxílios legais.

* Petrópolis: Ensino Fundamental completo – 01 vaga ampla concorrência.

Para as vagas de nível II, a remuneração é de dois salários mínimos e meio mais auxílios legais.

* Agente Temporário Ambiental – Fiscalização

Nível 2

* Sino - Teresópolis: Ensino Fundamental incompleto – 02 vagas ampla concorrência.

Para a vaga de nível II, a remuneração é de um salário mínimo e meio mais auxílios legais.

Mais informações

Para as vagas de níveis II e III, é obrigatório apresentar original e cópia da carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B.

Os candidatos só poderão se inscrever para uma das vagas de sua escolha. O cadastro de reserva será composto por até seis vezes o número total de vagas em cada um dos editais.

O processo seletivo consiste em teste de aptidão física (TAF) e teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas (THUFA), além de análise curricular.

O TAF será uma corrida rústica, transportando uma bomba costa cheia d’água ou mochila, pesando cerca de 24 quilos. O objetivo é avaliar a resistência muscular, resistência aeróbica e capacidade cardiorespiratória. Para mulheres, o percurso de 2,4 quilômetros deverá ser feito em até 35 minutos; para homens, o mesmo percurso de 2,4 quilômetros precisa ser concluído em até 30 minutos.

Já o THUFA consiste em capinar e rastelar uma área, que deverá ficar totalmente limpa de vegetação, conforme a prática de aceiramento ‘solo mineral’. O intuito é avaliar a resistência muscular do candidato no uso de instrumentos agrícolas. Para mulheres, uma área de três a cinco metros em até 25 minutos; para homens, uma área de três a cinco metros em até 20 minutos.

Conforme antecipado pelo DIA, os candidatos deverão apresentar: atestado médico emitido nos últimos 30 dias, comprovando estar apto a realizar esforço físico; documento informando o tipo sanguíneo; e certidões de antecedentes criminais emitidas pela Polícia Civil fluminense e Polícia Federal, além de certidões criminais expedidas pela Justiça Estadual fluminense e Justiça Federal.

“As certidões devem ser solicitadas na esfera CRIMINAL e não CÍVEL. Algumas certidões podem demorar até 8 dias úteis para ser emitidas”, destacou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

A previsão é de que os candidatos aprovados nos citados processos seletivos assinem contrato e estejam trabalhando até o próximo dia 2 de setembro.

As inscrições para as três sedes do Parnaso deverão ser realizadas presencialmente nas seguintes datas e endereços:

* Dia 29/7/2024 (segunda-feira): das 9h às 12h ou de 13h às 15h.

Estrada do Bonfim, s/nº - Bonfim - Petrópolis (RJ).

*Dias 30/7/2024 (terça-feira) e 31/7/2024 (terça-feira): das 8h30 às 12h ou de 13h às 16h.

Avenida Rotariana, s/nº - Soberbo - Teresópolis (RJ).

Para ver o edital de agente temporário ambiental - Uso público, clique aqui

Para ver o edital de agente temporário ambiental - Fiscalização, clique aqui