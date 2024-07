Em 2023, Grêmio e Santos jogaram futevôlei na 1ª rodada ocorrida também em Guapimirim - Foto: LNF - Redes Sociais

Publicado 17/07/2024 16:19

Guapimirim – Os ingressos gratuitos para quem quiser assistir presencialmente aos jogos da 1ª rodada da Liga Nacional de Futevôlei em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já estão disponíveis e podem ser requeridos via internet. As competições ocorrerão na tarde da próxima sexta-feira (19) em uma arena que está sendo montada no Parque de Exposições, no bairro Cotia.

As partidas acontecerão entre 16h e 22h, mas o público pode chegar a partir das 14h no local do evento. Em Guapimirim, o evento conta com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Ao todo, 12 clubes brasileiros vão competir na edição 2024: Atlético Mineiro, Botafogo, Paraná Clube, Cruzeiro, Grêmio, Goiás, Internacional, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Vitória.

Logo após os jogos da 1ª rodada, está previsto um show com o cantor Romulo Loves entre 22h e meia-noite.

Os torneios serão realizados em várias partes do país e poderão ser assistidos também pelo canal da Liga Nacional de Futevôlei no YouTube e pelo canal de TV por assinatura SporTV.