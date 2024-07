Imagem ilustrativa de uma mão segurando cédulas de real - Foto: joelfotos - Pixabay - Uso gratuito

Publicado 26/07/2024 15:20

Guapimirim – Ao menos 1.149 moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, serão contemplados no 3º lote de restituição do imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024, cujos créditos estarão em conta bancária na próxima quarta-feira (31). A consulta já está disponível desde o último dia 24 de julho.

Das 8.488 declarações entregues por cidadãos guapimirienses este ano, sendo 391 fora do prazo, 4.655 pediram restituição, de acordo com a Receita Federal. Desde o primeiro lote, depositado no passado dia 31 de maio, até este terceiro, a ser pago na semana que vem, já são 3.273 contribuintes contemplados.

Cerca de 44,6 milhões de declarações de todo o Brasil já foram entregues, sendo quase 1,8 milhão após a data-limite de 31 de maio. Cerca de 18,5 milhões de contribuintes solicitaram restituição do imposto recolhido no decorrer de 2023.

No estado do Rio de Janeiro, mais de quatro milhões de pessoas declararam o IRPF 2024, sendo que 179,5 mil delas foram depois do prazo. Mais de dois milhões de contribuintes pediram restituição.

Os próximos dois lotes têm datas previstas de pagamento em 30 de agosto e 30 de setembro deste ano.