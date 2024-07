Funcionários da SuperVia fizeram manutenção no cruzamento de via férrea em Jardim Primavera, Duque de Caxias, no último dia 7 de julho - Foto: O DIA

Publicado 27/07/2024 08:41

Guapimirim – A circulação de trem nas extensões Guapimirim – no município homônimo – e Vila Inhomirim (Magé) e no trecho entre Saracuruna e Gramacho, ambas estações localizadas em Duque de Caxias, será interrompida no próximo dia 4 de agosto, num domingo. De acordo com a SuperVia, “durante toda a operação comercial, realizaremos manutenções na via e rede aérea” em todas essas localidades da Baixada Fluminense.

Na mesma data, no trecho entre Gramacho e a Central do Brasil, no Centro do Rio, haverá troca de composição na estação Penha, na Zona Norte da capital.

Os serviços para todas as extensões e trechos mencionados voltarão ao normal no dia seguinte (5), acrescentou a concessionária.