Profissionais de vigilância de Guapimirim passam por treinamento sobre primeiros socorros - Imagem: Divulgação

Publicado 26/07/2024 17:45

Guapimirim – Profissionais de vigilância e porteiros que atuam em escolas e creches da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, passaram por uma reciclagem laboral em segurança do trabalho, nesta sexta-feira (26), na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo. O objetivo é garantir a segurança da comunidade escolar.

“Essas capacitações são importantes para que nossos profissionais fiquem atualizados e aprimorem as técnicas de segurança no trabalho na prevenção de acidentes, em primeiros socorros e também no enfrentamento à violência dentro do ambiente escolar”, comentou Célio Ramiro Pereira, diretor da Fender, empresa responsável pelos serviços.

A capacitação ocorreu durante o recesso escolar de julho. Os profissionais tiveram aulas sobre primeiros socorros com agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ronda escolar, cuidados na segurança, uso adequado de equipamento de proteção individual (EPI), entre outras ações necessárias para o bom funcionamento dos serviços. Na ocasião, também houve entrega de uniformes.

Em julho de 2023, essas categorias profissionais já haviam passado por outra capacitação profissional, inclusive sobre conduta e ética nas relações trabalhistas.