O cantor Flávio Venturini foi uma das atrações do Festival de Inverno de Guapimirim 2024 - Foto: Marcelo Oliveira - Imagem cedida ao DIA

Guapimirim – A edição 2024 do Festival de Inverno de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começou no último dia 25 de julho e vai até o próximo dia 11 de agosto. Têm apresentações musicais e de peças teatrais, rodas de capoeira, exibição de filmes, recreação infantil e muito mais. As atividades são promovidas pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

No primeiro dia, o público pôde acompanhar o show do cantor Tiago Barbosa, que cantou canções de Milton Nascimento, o cantor homenageado do referido festival guapimiriense. O espetáculo ocorreu na Casa de Viseu, no bairro Parque Silvestre.

A abertura do festival também contou com a apresentação da Orquestra AdoraSom, formada por músicos da cidade e sob a regência do maestro Alex Rocha. O grupo já é uma tradição em eventos culturais na região.

Diariamente, acontecem atividades culturais e de entretenimento espalhados por alguns bairros como Centro, Bananal, Vila Olímpia, Vale das Pedrinhas, entre outros. A reportagem optou mencionar as que tiveram mais destaques até o momento.

Na manhã do último domingo (28), por exemplo, houve um show na Feira do Produtor Rural, em Parada Modelo. Já à noite, na arena multicultural do Bananal, ocorreu uma missa com a presença por Monsenhor José Maria Pereira, vigário da Diocese de Petrópolis. Logo após, a apresentação da banda Anjos de Resgate.

Na noite dessa segunda-feira (29), foi a vez do cantor Flávio Venturini se apresentar na arena multicultural do Bananal. Houve também a exibição do filme “Nada será como antes”.

Para esta terça-feira (30), estão programadas a apresentação do espetáculo “A Bela e a Fera”, na quadra da Escola Municipal Professor Otelo, no Parque Fleixal, a partir das 16h. No mesmo dia, na arena multicultural do Bananal, haverá duas exibições do filme “A Partilha”.

Somente para apresentações musicais e teatrais e exibição de filmes em locais fechados, haverá limitação de público devido ao tamanho do espaço. A distribuição dos ingressos é feita a partir das 9h do dia do evento no próprio local.

Até o dia 11 de agosto estão agendadas inúmeras atrações, entre elas apresentações de Anderson Freire, Maria Gadú, Mart’nália, Maneva, ademais de shows circenses, feira de artesanato etc. Para todas as atividades, a entrada é gratuita.

Programação

Quaisquer alterações na programação serão de inteira responsabilidade dos organizadores. Algumas das atividades ainda não tiveram seus nomes definidos e/ou divulgados.

Alguns dos eventos que ocorreriam no Centro Cultural Municipal, por exemplo, foram reorganizados para a quadra da Escola Municipal Professor Otelo.

* Dia 30/7 (terça-feira)

Local: Escola Municipal Professor Otelo (na quadra) - Parque Fleixal

16h – A Bela e a Fera.

O espetáculo tem classificação etária livre.

Local: Arena multicultural - Bananal

19h – A Partilha: 1ª sessão.

21h – A Partilha: 2ª sessão.

A classificação etária é de 12 anos.

* Dia 31/7 (quarta-feira)

Local: Arena multicultural - Bananal

15h – Bituca - Milton Nascimento para crianças.

18h – Bituca - Milton Nascimento para crianças.

O musical tem classificação etária livre.

Local: Escola Municipal Professor Otelo (quadra) - Parque Fleixal

20h – Lamparino - O Cordel Perdido.

A peça tem classificação etária de 14 anos.

* Dia 1/8 (quinta-feira)

Local: Escola Municipal Professor Otelo (quadra)

16h – Workshop de dança.

A classificação etária é de 14 anos.

Local: Praça Paulo Terra - Centro

18h – Apresentação de DJ.

19h – Ministério de Louvor.

20h – Pregação.

21h – Show do cantor Anderson Freire.

*Dia 2/8 (sexta-feira)

Local: Campo do Orindi - Orindi

14h – Caravana multicultural - recreação infantil, roda de capoeira e teatro infantil.

A classificação etária é livre.

Local: Praça Paulo Terra - Centro

18h – Apresentação de DJ.

20h – Show do cantor Alexandre Barros.

22h – Show com a cantora Maria Gadú.

* Dia 3/8 (sábado)

Local: Praça da Cotia - Cotia

13h às 18h – Feira de artesanato.

14h – Recreação infantil.

15h – Sarau.

16h – Show do Axé Odara.

Local: Praça Paulo Terra - Centro

18h – Apresentação de DJ.

20h – Show do Trio Ecológico.

22h – Show com a cantora Mart’nália.

* Dia 4/8 (domingo)

Local: Feira do Produtor Rural - Parada Modelo

11h – Show de BRGVNG.

Local: Praça da Cotia - Cotia

11h às 18h – Feira de artesanato.

14h – Recreação infantil.

15h – Apresentação de variedades circenses.

16h – Apresentação da Orquestra Dedo de Deus.

Local: Praça Paulo Terra - Centro

18h – Apresentação de DJ.

20h – Show de Yuri Sorokay.

22h – Show da banda Maneva.