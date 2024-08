Padres realizam missa na Paróquia Nossa Senhora da Ajuda em Guapimirim - Foto: Paróquia Nossa Senhora da Ajuda de Guapimirim - Redes Sociais

Publicado 07/08/2024 13:39

Guapimirim – O Dia de Nossa Senhora da Ajuda, padroeira de Guapimirim, será comemorado com missa às 19h do próximo dia 15 de agosto. O evento religioso ocorrerá na Praça Paulo Terra, no Centro, e será realizado pela Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, localizada a alguns quarteirões.

Após a missa haverá um show com a cantora Maria Luíza (Malu), de acordo com os organizadores.

A edição 2024 dos festejos em honra à santa católica em Guapimirim começaram no último sábado (3) e continuaram no domingo (4), com missas e reza de terço.

A adoração à Nossa Senhora da Ajuda faz parte da história do município, datada mais precisamente do período colonial durante o povoamento de Magé e Guapimirim. A primeira igreja em homenagem a Nossa Senhora da Ajuda fundada em 1674 no recôncavo da Baía de Guanabara, tendo sido demolida em 1714.

Uma nova paróquia foi construída na região do Vale das Pedrinhas, no segundo distrito de Guapimirim, voltando a funcionar em 1872 como sede da então Freguesia de Nossa Senhora D’Ajuda de Agapehy-mirim, durante o surgimento de surtos e epidemias na época.

A primeira imagem da santa católica foi trazida pelo explorador Tomé de Souza e os primeiros padres jesuítas. Entre seus fiéis estavam viajantes portugueses que clamavam por proteção durante as expedições.

Não se pode confundir a atual Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, localizada na Rua Professor Rocha Faria nº 500, no Centro de Guapimirim, com a antiga capela dedicada à mesma santa e que está situada no bairro Vale das Pedrinhas, também em Guapimirim, que está fechada e hoje é apenas um dos inúmeros registros da história da colonização portuguesa no Brasil.