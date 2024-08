Maria Gadú participou da edição 2024 do Festival de Inverno de Guapimirim - Foto: Festival de Inverno de Guapimirim - Redes Sociais

Publicado 03/08/2024 21:19 | Atualizado 03/08/2024 21:19

Guapimirim – A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Agir-RJ), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, acusou a cantora Maria Gadú de ter destratado uma fã, uma pessoa com deficiência, após sua apresentação durante a edição 2024 do Festival de Inverno de Guapimirim no final da noite dessa sexta-feira (2).

Em suas redes sociais, a mandatária guapimiriense alegou ter se exaltado com a artista, por fazer a fã esperar por mais de 40 minutos após o espetáculo por uma foto. A líder municipal foi até a porta do camarim e cobrou da equipe que a jovem fosse atendida.

Ainda segundo a gestora municipal, a menina teria sido a única fã a querer tirar uma foto com Maria Gadú. A artista não foi procurada por mais ninguém, nem por integrantes da administração pública.

Marina Rocha (Agir-RJ) também acusou Maria Gadú de tê-la chamado de “bolsominion” e disse que a cantora apresentava comportamento “agressivo” e “arrogante”. Também acrescentou que problemas como esses nunca tinham acontecido num evento no município. O DIA conversou com a prefeita, que lamentou que a polarização político-ideológica entre esquerda e direita tenha sido colocada em questão num evento que tem por “intuito promover a cultura, o turismo e a economia” da cidade.