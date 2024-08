Marina Rocha, Marlon Vivas e Mirréis disputam a cadeira de prefeito de Guapimirim, no RJ - Foto: TSE - Divulgacand / Arte: O DIA

Publicado 16/08/2024 17:48

Guapimirim – Três candidatos disputam a Prefeitura de Guapimirim nas eleições municipais 2024 que acontecerão no próximo dia 6 de outubro em mais de cinco mil municípios brasileiros: Marina Rocha (Agir-RJ), Marlon Vivas (PDT-RJ) e Mirréis (PT-RJ).

Breve histórico dos candidatos

* Marina Rocha

Marina Pereira da Rocha Fernández (Agir-RJ) disputa a reeleição para prefeita ao lado de seu atual vice-prefeito Natalício Correa da Silva (PSD-RJ), mais conhecido como Natalício da Farmácia, ex-secretário Municipal de Saúde.

Marina Rocha (Agir-RJ) integra coligação “Em paz e unidos por um futuro mais bonito”, formada pelo Agir – antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC) –, Partido Social Democrático (PSD), Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Progressistas (PP), União Brasil (União) e Republicanos (Rep).

Marina Rocha (Agir-RJ) tem 35 anos e é casada. Durante sua carreira política, já foi vereadora, secretária de Turismo de Guapimirim e também deputada estadual no Rio de Janeiro.

Seu número de legenda é 36.

* Marlon Vivas

Marlon Vivas Cabral (PDT-RJ) é candidato a prefeito e tem como vice Fabiano Rodrigues da Silva, popularmente conhecido como Fabiano do Vale (PRD-RJ).

Marlon Vivas (PDT-RJ) integra a coligação “Mudar para crescer”, formada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Partido Renovação Democrática (PRD).

Marlon Vivas (PDT-RJ) tem 46 anos, é empresário e casado. Durante sua carreira política, já foi vereador, suplente de vereador e secretário de Turismo de Guapimirim.

Seu número de legenda é 12.

* Mirreis

Reginaldo Valério Rosa, mais conhecido como Mirréis (PT-RJ), é candidato a prefeito e tem como candidato a vice-prefeito Carlos Augusto Muniz de Queiroz, mais conhecido como Augusto Queiroz (PCdoB-RJ).

Mirréis (PT-RJ) integra a Federação Brasil Esperança, formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV).

Mirréis tem 59 anos, é servidor público aposentado e casado. Já foi presidente do diretório municipal do PT em Guapimirim em duas ocasiões.

Seu número de legenda é 13.

Mais informações

De acordo com o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística (IBGE), Guapimirim tem 51.696 habitantes . Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) mostram que, em março de 2024, mais de 43 mil eleitores estavam aptos a votar no pleito deste ano. Devido ao fato de ter menos de 200 mil eleitores, não existe segundo turno para prefeito.

Os candidatos foram citados nesta reportagem com base nos critérios de ordem alfabética e conforme os dados foram lançados no Divulgacand, portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições deste ano.