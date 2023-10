Pórtico principal de Guapimirim - Foto: Divulgação

Publicado 27/10/2023 13:08 | Atualizado 27/10/2023 13:45

Guapimirim – Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem mais mulheres do que homens, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão divulgou, nesta sexta-feira (27), nova etapa da coleta de dados demográficos e populacionais feita no ano passado.

O município tem 51.696 habitantes , sendo 26.561 mulheres e 25.135 homens. Isso significa que 51,4% dos moradores são do gênero feminino e os 48,6% restantes, do sexo masculino.

Numa cidade em que o quantitativo de mulheres é maior que de homens, Guapimirim tem uma mulher no comando da prefeitura. Trata-se de prefeita Marina Rocha (PMB-RJ), a primeira mulher a ser eleita para o cargo desde que o município foi emancipado em 1990.

Entre a população de zero a 19 anos, os homens são a maioria em Guapimirim, com 7.262. Já o total de mulheres nessa faixa etária é de 6.744.

O referido recenseamento também mostrou que a idade média dos guapimirienses é de 35 anos. O índice de envelhecimento é de 55,02, ou seja, para cada 100 pessoas de zero a 14 anos, há 55 idosos.

Os novos dados publicados pelo IBGE são um reflexo da realidade do país, que tem, atualmente, 104.548.325 mulheres e 98.532.431 homens. São 6.015.894 mulheres a mais.

O Brasil contabilizou 203.080.756 habitantes, sendo 51,5% composto por pessoas do sexo feminino, de acordo com o Censo 2022.

Além disso, o índice de envelhecimento em nível nacional subiu de 30,7 para 55,2 para cada 100 pessoas entre zero e 14 anos.

A pesquisa domiciliar revela a necessidade de se criar mais políticas públicas de inclusão social e de igualdade para as mulheres na política e no mercado de trabalho.

Em setembro deste ano, por exemplo, a mandatária guapimiriense participou do II Encontro Nacional de Prefeitas no Distrito Federal. O evento destacou o papel das mulheres no comando de prefeituras e nas políticas públicas de igualdade de gênero.

Já no caso das pessoas da terceira idade, o Censo 2022 mostra uma população envelhecida e que precisa de mais atenção. Quanto mais envelhecida a população, maiores serão os gastos previdenciários, tendo em vista que os mais jovens alimentam esse sistema.