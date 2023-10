O clóvis, ou bate-bola, é uma tradição do carnaval carioca - Foto: Tomaz Silva - Agência Brasil

Publicado 26/10/2023 18:53

Guapimirim – O carnaval 2024 já está sendo pensado e planejado em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa fará uma reunião com representantes de bate-bolas às 19h do próximo dia 1º de novembro (quarta-feira). O encontro ocorrerá no auditório da Prefeitura de Guapimirim.

“É fundamental que cada grupo esteja representado por dois integrantes nessa importante discussão”, diz um trecho do comunicado da referida secretaria.

Além do encontro com representantes de clóvis, está agendada uma reunião, para o dia anterior (31), no mesmo horário, com representantes de blocos de embalo para tratar sobre a celebração de uma das maiores festas populares brasileiras.

A sede da Prefeitura de Guapimirim está situada na Avenida Dedo de Deus nº 1.161, no bairro Cantagalo. Fica em frente ao Cambucás.