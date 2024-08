Imagem ilustrativa de um globo da morte - Foto: Dontworry - Wikipédia - Creative Commons

Publicado 22/08/2024 22:38

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Guapi Moto Fest entre os próximos dias 30 de agosto e 1º de setembro, de sexta-feira a domingo, respectivamente. O evento visa reunir amantes de motocicletas e triciclos e ocorrerá no Pátio do Modelo, local conhecido como antigo Posto do Nelson, em Parada Modelo.

Um globo da morte está sendo instalado no local para animar o público. Haverá também um mercado de motociclista, uma área de camping, espaço gastronômico, parque de diversões e apresentações culturais e musicais com bandas de rock.

A banda Rocket Ride vai se apresentar às 20h do próximo dia 30 de agosto. No mesmo dia, às 22h, será a vez da banda Cilindrada.

Já no dia 31, às 14h, a missão de animar o público ficará com a banda Vortex. Depois, às 18h, o show continua com a banda Aro21. Às 21h, a banda Falange se encarregará de agitar o público.

A festa continua no dia 1º de setembro, com apresentação da banda Arcano ao meio-dia. Às 15h30, será a vez de Ducarma. Às 18h, Stigma. Depois disso, o DJ Lagarto continuará animando o público. E às 23h, será o show da banda Jota Quest.

Outra novidade é que no evento haverá também um espaço dedicado ao público gospel, com direito a shows e cultos, segundo os organizadores.

O Guapi Moto Fest está sendo organizado pela União Guapi Moto Clubes – formado por 20 grupos de motoqueiros guapimirienses –, conta com o apoio da Guapimirim Convention & Visitors Bureau e da Prefeitura de Guapimirim, por meio das secretarias municipais de Turismo e de Cultura e Economia Criativa.