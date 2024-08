Imagem de uma locomotiva da SuperVia - Foto: Divulgação - Arquivo

Publicado 29/08/2024 16:38

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi restabelecida após cinco dias. O serviço estava suspenso desde a tarde do último sábado (24), devido a uma “ocorrência técnica com a locomotiva”, e foi normalizado nesta quinta-feira (29), conforme aviso divulgado pela SuperVia nas redes sociais às 14h49.

A extensão Guapimirim conecta os passageiros entre esse município e a estação de Saracuruna, em Duque de Caxias, passando por Magé, na Baixada Fluminense.

Por falar em trem, vale lembrar que as operações serão interrompidas no próximo dia 8 de setembro, num domingo, nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, esta última em Magé, e também no trecho entre Saracuruna e Gramacho, ambas estações situadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A concessionária informou que fará manutenção na via férrea e na rede aérea. O serviço será normalizado no dia seguinte (9).