Imagem ilustrativa de um homem com a carteira vaziaFoto: Freepik - Uso gratuito

Publicado 03/09/2024 11:21

Guapimirim – Desde que a Receita Federal começou a restituir os contribuintes que declararam o imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024, a partir de 31 de maio deste ano, já foram depositados quatro lotes, uma vez por mês, e o mais recente ocorreu no último dia 30 de agosto. No caso de cidadãos que não optaram por incluir o CPF como chave pix, pode acontecer de a grana não cair na conta devido a inconsistência de dados informados ou até mesmo com o banco. E essa situação pode ser resolvida de modo simples.

É possível agendar a restituição por meio do Banco do Brasil pelo Portal BB ( https://www.bb.com.br/irpf ) ou pela central de relacionamento BB nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

“Se após a liberação das restituições para pagamento a sua restituição não for creditada, você pode efetuar um agendamento para que o recurso seja disponibilizado em uma conta corrente ou de poupança de sua titularidade, no Banco do Brasil ou em qualquer banco. Para o agendamento em outros bancos, a impostação de dados bancários somente é permitida àqueles credenciados junto à RFB, participantes da Rede Arrecadadora. Caso a instituição escolhida não esteja relacionada no rol disponibilizado pela RFB, o agendamento necessariamente deverá ser realizado indicando chave CPF, para recebimento por meio de Pix”, explicou o Banco do Brasil em seu portal.

O depósito costuma ser feito um dia útil após o agendamento. Assim como na declaração do IRPF 2024, o contribuinte deverá informar o banco, agência, número da conta e se é corrente ou poupança. A opção de agendar pelo Banco do Brasil só deve ser feita se o declarante não tiver inserido as informações bancárias durante a entrega do imposto de renda ou, como já dito, por inconsistência de dados. Acerca desta última opção, por exemplo, o beneficiado poderá consultar o banco onde tem conta para pedir informações.

A restituição do 5º e último lote do IRPF 2024 está marcada para o próximo dia 30 de setembro. A consulta para saber se foi contemplado(a) – no caso dos requerentes – fica disponível uma semana antes. Se mesmo assim, seu nome não constar, será necessário consultar o site da Receita Federal via plataforma Gov.BR. Se o contribuinte estiver atrasado com o envio de declarações fiscais ou de pagamento de imposto de renda de anos anteriores, por exemplo, os valores poderão ficar retidos até a regularização dos débitos. Nesse caso, é possível abater do saldo a receber o montante devido sem precisar gerar boleto, se a dívida for inferior ao crédito.

No entanto, se a dívida superar o valor da restituição, será necessário gerar o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para quitar a diferença com a Receita Federal.

Das 23.830.570 pessoas que pediram restituição em todo o Brasil, 21.892.984 já foram contempladas. Isso corresponde a mais de R$ 32 bilhões depositados.

Já no estado do Rio de Janeiro, de 2.081.968 contribuintes solicitantes de restituição, 1.898.738 já foram beneficiados. Os valores chegam a R$ 3,3 bilhões.