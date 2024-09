O policial Geraldo Pinto e a farmacêutica Larissa David escalam pico no Parnaso, em Guapimirim, para fazer fotos pré-casamento - Foto: Willian Esteves - Cedida por Larissa David ao DIA

Publicado 04/09/2024 18:13

Guapimirim – O que você, leitor(a), seria capaz de fazer por amor? O subtenente Geraldo Pinto, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), e a farmacêutica Larissa David, de Teresópolis, na Região Serrana, por exemplo, escalaram o pico Agulha do Diabo, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para um ensaio pré-casamento. Os registros dessa aventura foram feitos no último dia 12 de agosto e está repercutindo nas redes sociais desde sua divulgação.

Os noivos romperam um paradigma. Geralmente, ensaios para casamentos e aniversários costumam ser feitos em praias, em igrejas, pontos turísticos badalados como Cristo Redentor e Pão de Açúcar, ademais de outros locais comuns e com muito verde e beleza. Mas Larissa e Geraldo optaram por algo diferente, especial e inovador, que superasse os próprios limites, para guardar na memória e em imagens lembranças de um dos momentos mais importantes na vida do ser humano: o matrimônio.

O DIA conversou com a noiva, que contou detalhes de como foi a logística. A aventura começou às 4h30 do dia 12 de agosto, quando Larissa David, Geraldo Pinto e o guia de montanha Willian Esteves deixaram o abrigo onde estavam em direção ao monumento. Foram 12 horas, sendo quatro horas de trilha, mais quatro horas na escalada e outras quatro horas para retornar.

“A gente sempre falou que, quando se casasse, iria fazer um vídeo no Dedo de Deus, porque a gente já escala juntos há oito anos. Nosso amigo Willian [Esteves], que é guia turístico, começou a fazer vídeos de drone na Agulha do Diabo. Comecei a ver e achei muito impressionante, daí, por conta da correria do casamento e também da meteorologia, a gente decidiu fazer as imagens na Agulha do Diabo”, contou a farmacêutica.

A curiosidade de muitos internautas que interagiram às fotos e vídeos publicados pelos noivos é saber como eles conseguiram trocar de roupa no pouco espaço do cume. Munidos dos devidos equipamentos de segurança e de um profissional experiente para auxiliá-los, eles levaram roupas dentro da mochila e já lá no topo se sentaram no chão para fazê-lo. Larissa colocou por cima da outra vestimenta o vestido de noiva. Geraldo fez o mesmo com a farda policial.

O casal prova que no matrimônio é preciso haver afinidades e gostos similares. Larissa David e Geraldo Pinto já praticam montanhismo há oito anos. Entre os dias 28 e 30 de julho deste ano, por exemplo, escalaram os Portais de Hércules, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), também em Guapimirim.



Mais alto que o Dedo de Deus – símbolo do montanhismo no Brasil e com 1.692 metros de altura –, o pico Agulha do Diabo tem 2.050 metros de altitude e está localizado na mesma unidade de conservação ambiental. Apesar de ser menos conhecido, é um dos vários pontos turísticos de Guapimirim, assim como o Dedo de Deus, Portais de Hércules, Pedra do Sino, entre outros. O acesso se dá por meio da sede Teresópolis do Parnaso.