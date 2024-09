O casal Marcos Camelo e Cecília Viegas em uma de suas apresentações teatrais - Foto: JLeo Fotos - Imagem cedida ao DIA pela Adorável Companhia

Publicado 03/09/2024

Guapimirim – A Adorável Companhia, grupo teatral e circense sediado em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, irá se apresentar na 16ª edição do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs), que ocorrerá na cidade baiana de Feira de Santana entre os próximos dias 1º e 12 de outubro.

As apresentações da Adorável Companhia estão previstas para os próximos dias 8, 9 e 10 de outubro. A Fenatifs é considerada uma dos eventos culturais mais importantes da Bahia, reunindo, em média, 15 mil espectadores por edição.

“Já estivemos com este espetáculo em todas as regiões do Brasil, exceto o nordeste. Apenas apresentamos um pequeno trecho dele numa gala de espetáculos em Salvador mas agora é a primeira vez que o espetáculo vai completo para a Bahia, com três apresentações”, contou ao DIA Cecília Viegas, da mencionada companhia artística.

Do estado do Rio de Janeiro, a companhia guapimiriense foi a única selecionada no edital. Ao todo, a organização do evento recebeu 157 inscrições de grupos culturais de 17 unidades da federação que se inscreveram nas categorias Mostra Nacional, Mostra Interior do Nordeste, Mostra Jovens Talentos e Atividades Paralelas. A Adorável Companhia se cadastrou na primeira modalidade com ‘O nosso grande espetáculo’. O período para participar da convocatória ocorreu entre 10 de julho e 11 de agosto.

“Este festival já contou com a participação de artistas icônicos como a Palhaça Jasmin, de Lily Curcio! Para nós é muito valioso poder fazer parte também desta história”, completou Marcos Camelo, da Adorável Companhia.

Ao todo, foram selecionados 12 grupos teatrais e circenses, mais sete suplentes e outros cinco companhias convidadas. O público poderá acompanhar mostra de talentos mirins, oficinas, debates, webnários, podcasts e outras atividades culturais, de acordo com os organizadores.

Todos os grupos artísticos participantes receberão o Troféu Cultural Henrique Motté, símbolo do festival e patrono da Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia Cia. - Cuca de Teatro, organizadora do evento. Idealizador de vários festivais, o homenageado criou a citada companhia teatral baiana, nasceu em 1963 e faleceu de câncer, em 2019, aos 56 anos. O corpo foi velado em Feira de Santana (BA) e depois levado para Cachoeiro do Itapemirim (ES) – sua cidade natal – para ser enterrado.

A Fenatifs será promovida com aportes financeiros do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria de Cultura, com recursos do Fundo de Cultura.

O referido festival acontece desde 2008 durante a semana do Dia das Crianças. Por conta da pandemia de coronavírus (covid-19), em 2020 o evento foi adiado para dezembro e ocorreu via internet. Em 2021, também no período natalino, de forma híbrida, presencial e online.