Imagem ilustrativa de um hacker com rosto coberto utilizando um notebookFoto: Freepik - Uso gratuito

Publicado 06/09/2024 16:57

Guapimirim – Internautas de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras regiões do Brasil precisam ficar atentos ao novo golpe na praça: criminosos estariam contatando usuários do aplicativo X – antigo twitter – para enviar falsa denúncia de uso de VPN (rede virtual privada, na sigla em inglês) para acessar a referida rede social. O alerta foi emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na última quarta-feira (4).

“Estão circulando, por e-mail ou outros meios digitais, mensagens eletrônicas falsas que utilizam o nome da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e notificam sobre multa por acesso via VPN à plataforma “X”. O órgão regulador de telecomunicações reforça que as mensagens não são verdadeiras.

Se receber uma mensagem desse tipo, não abra nenhum arquivo anexado, não clique em nenhum link e exclua a mensagem”, alertou o órgão governamental.

Se alguma pessoa receber um e-mail sobre falsa notificação por utilização de VPN, não deve abri-lo nem clicar em qualquer link, tampouco baixar anexos. Qualquer tipo de deslize pode acabar permitindo a instalação de vírus em computadores e smartphones.

O novo golpe acontece em meio ao imbróglio judicial entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o empresário Elon Musk, dono de empresas como X, Starlink e Space X. No último dia 30 de agosto, o magistrado determinou o bloqueio da citada rede social em todo o território nacional, por conta de inúmeros descumprimentos de ordens judiciais para suspensão de alguns perfis acusados de propagar ‘fake news’ e ataques à suprema corte. O empresário sul-africano divulgou que não cumpriria as decisões judiciais e decidiu ir para o embate com o juiz, acusando-o de ‘censura’ e de abuso de poder.

Com receio de que executivos do X fossem presos, Elon Musk decidiu fechar o escritório da empresa no Brasil e demitir os funcionários. O ministro Alexandre de Moraes também havia determinado que o bilionário nomeasse um novo representante, porque empresas de estrangeiras de comunicação e de mídias sociais precisam ter representação, conforme estabelecido pelo Marco Civil da Internet.

O magistrado também determinou o bloqueio das contas bancárias da Starlink – provedor de internet por satélite – no Brasil para garantir o pagamento de multas aplicadas ao X, por descumprimento de decisões judiciais.

VPN é um tipo de tecnologia que permite ao internauta acessar um site ou um aplicativo estando fora de sua localização real, inclusive como se estivesse em outro país e com a possibilidade de ocultar o IP (endereço de protocolo de internet). Alexandre de Moraes havia determinado multa de R$ 50 mil para cada pessoa física ou jurídica em território brasileiro que acessasse o X por meio desse sistema que ajuda a driblar a geolocalização.

Apesar dos bloqueios realizados por diferentes operadoras de banda larga fixa e de telefonia móvel, vários internautas têm conseguido usar o X mesmo sem a instalação de VPN.